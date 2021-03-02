"Шутников-минеров" теперь смогут наказывать лишением свободы до 8 лет с конфискацией имущества

Верховная рада усилила ответственность за ложное сообщение об угрозе

Верховная рада усилила ответственность за ложное сообщение об угрозе

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Верховная Рада усилила ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан - законопроект предусматривает за такие действия лишение свободы от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию пленарного заседания Рады.

За соответствующий законопроект №3911 о внесении изменений в ст. 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан во втором чтении и в целом проголосовали 286 народных депутатов.

Авторы законодательной инициативы предлагают установить дополнительное наказание в виде конфискации имущества за совершение преступления, предусмотренного ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан).

Предлагается также изложить в новой редакции ч. 2 ст. 259 и, в частности, внедрить усиленную уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, если объектами этого сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры, здания или сооружения, которые обеспечивают деятельность органов государственной власти, а также учреждения здравоохранения или образования, или если оно привело к тяжелым последствиям.

Законопроект предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества за такие действия.

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