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02 марта 2021, 12:28 25

Рада назначила выборы городских и сельских голов в пяти областях

02 марта 2021, 12:28 25
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Фото: из открытых источников
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2 марта во время сессии Верховная Рада назначила проведение внеочередных выборов городских и поселковых голов в пяти населенных пунктах.

Об этом стало известно из трансляции заседания парламента, передает RegioNews.

Так, на 31 октября назначили проведение внеочередных выборов мэров городов Липовец Винницкой области, Теребовля Тернопольской области и Комарно Львовской области.

Также депутаты поддержали назначение внеочередных выборов глав сел Коларовка Запорожской области и Малая Любаша Ровенской области.

Напомним, довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала Юлию Кузьменко и еще 4 кандидатов.

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