Рада назначила выборы городских и сельских голов в пяти областях
Внеочередные выборы состоятся 31 октября 2021 года
Внеочередные выборы состоятся 31 октября 2021 года
2 марта во время сессии Верховная Рада назначила проведение внеочередных выборов городских и поселковых голов в пяти населенных пунктах.
Об этом стало известно из трансляции заседания парламента, передает RegioNews.
Так, на 31 октября назначили проведение внеочередных выборов мэров городов Липовец Винницкой области, Теребовля Тернопольской области и Комарно Львовской области.
Также депутаты поддержали назначение внеочередных выборов глав сел Коларовка Запорожской области и Малая Любаша Ровенской области.
Напомним, довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала Юлию Кузьменко и еще 4 кандидатов.
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