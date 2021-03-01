Полиция открыла дело из-за ДТП с участием нардепа Дубинского

Он попал в аварию во Львовской области

Он попал в аварию во Львовской области

Фото: из открытых источников

Правоохранители начали расследование по факту дорожно-транспортного происшествия с участием народного депутата Александра Дубинского, которое произошло утром первого марта на территории Львовской области.

Об этом сообщает "Украинская правда", издание Zaxid.Net, передает RegioNews.

Как сообщил "Украинской правде" заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало, ДТП произошло на автодороге Киев-Чоп возле города Стрый Львовской области.

Устанавливаются обстоятельства происшествия и ожидаем от медиков заключение относительно телесных повреждений всех участников ДТП. Сейчас открыто производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения)", - сказал Ярослав Тракало.

Как сообщает издание Zaxid.Net со ссылкой на Стрыйский районный отдел полиции, автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулем которого был Александр Дубинский, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Jeep Compas.

Водитель и пассажир этого автомобиля получили легкие травмы, сам Дубинский в ДТП не пострадал. В полиции также уточнили, что ДТП была незначительной и автомобили получили незначительные повреждения", - сообщает издание.

Сейчас медики обследуют пострадавших в аварии. Пресс-секретарь Национальной полиции Львовской области Светлана Добровольская также подтвердила, что по факту ДТП открыли уголовное производство по ч.1.ст. 286 Уголовного Кодекса.

Напомним, утром 1 марта СМИ сообщили, что нардеп Александр Дубинский попал в ДТП на Львовщине.