09:10  02 марта
В Украине за сутки более пяти тысяч новых больных COVID-19
16:42  02 марта
Дубинский прокомментировал ДТП, в которое попал во Львовской области
12:00  02 марта
Зеленский начал очередную рабочую поездку в зону ООС
UA | RU
UA | RU
02 марта 2021, 14:59 14

Пашинскому скоро могут объявить обвинительный приговор по делу о стрельбе

02 марта 2021, 14:59 14
Читайте також українською мовою
Очередное заседание запланировано на 9 марта
Очередное заседание запланировано на 9 марта
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Судебные слушания по производству о стрельбе народного депутата Украины восьмого созыва Сергея Пашинского вскоре закончатся. В ближайшее время ему могут огласить обвинительный приговор – очередное заседание запланировано на 9 марта.

Об этом на своей странице в Facebook написала адвокат Марина Паринова, передает RegioNews.

Она напомнила, что речь идет о дорожном конфликте четырехлетней давности, в ходе которого Пашинский в новогоднюю ночь выстрелил из боевого пистолета в безоружного Вячеслава Химикуса.

"Хочу сообщить, что слушание производства в суде подходит к своему завершению. В ходе судебного разбирательства были исследованы доказательства, предоставленные стороной обвинения, исследованы результаты следственных экспериментов, допрошен потерпевший. Считаю, что собранных доказательств достаточно для скорого вынесения обвинительного приговора стрелявшему", – отметила юристка.

Она уточнила, что осталось пройти такие процедуры, как допрос обвиняемого Пашинского, еще нескольких свидетелей конфликта, дебаты и последнее слово.

Напомним, 31 декабря 2016 во время конфликта с Вячеславом Химикусом народный депутат применил пистолет, выстрелив ему в ногу.

В декабре суд отправил Пашинского под домашний арест. Кроме того. Он является фигурантом коррупционных дел, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины.

28 апреля Государственное бюро расследований завершило производство по факту нанесения тяжкого телесного повреждения.

суд Украина криминал Сергей Пашинский нардеп

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Президент знал обо мне все": глава Сумской ОГА Василий Хома о своем назначении
Протестант среди православных: как новый мэр Ровно Третяк пытался договориться со всеми и боролся со снегом
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram