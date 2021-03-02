Пашинскому скоро могут объявить обвинительный приговор по делу о стрельбе

Очередное заседание запланировано на 9 марта

Очередное заседание запланировано на 9 марта

Фото из открытых источников

Судебные слушания по производству о стрельбе народного депутата Украины восьмого созыва Сергея Пашинского вскоре закончатся. В ближайшее время ему могут огласить обвинительный приговор – очередное заседание запланировано на 9 марта.

Об этом на своей странице в Facebook написала адвокат Марина Паринова, передает RegioNews.

Она напомнила, что речь идет о дорожном конфликте четырехлетней давности, в ходе которого Пашинский в новогоднюю ночь выстрелил из боевого пистолета в безоружного Вячеслава Химикуса.

"Хочу сообщить, что слушание производства в суде подходит к своему завершению. В ходе судебного разбирательства были исследованы доказательства, предоставленные стороной обвинения, исследованы результаты следственных экспериментов, допрошен потерпевший. Считаю, что собранных доказательств достаточно для скорого вынесения обвинительного приговора стрелявшему", – отметила юристка.

Она уточнила, что осталось пройти такие процедуры, как допрос обвиняемого Пашинского, еще нескольких свидетелей конфликта, дебаты и последнее слово.

Напомним, 31 декабря 2016 во время конфликта с Вячеславом Химикусом народный депутат применил пистолет, выстрелив ему в ногу.

В декабре суд отправил Пашинского под домашний арест. Кроме того. Он является фигурантом коррупционных дел, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины.

28 апреля Государственное бюро расследований завершило производство по факту нанесения тяжкого телесного повреждения.