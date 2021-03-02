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02 марта 2021, 09:51 1424

Авария в Харькове: на маршрутку с людьми упала электроопора

02 марта 2021, 09:51 1424
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Автомобиль и маршрутный автобус получили серьезные повреждения 
Автомобиль и маршрутный автобус получили серьезные повреждения 
Фото: telegraf.com
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Вечером 1 марта в Харькове произошла авария возле автобусного терминала. На улице Полтавский Шлях автомобиль такси врезался в столб, который рухнул на маршрутный автобус.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечается, в момент происшествия в салоне находились люди. В результате происшествия никто не пострадал, пассажиры маршрутки отделались испугом.

В результате аварии автомобиль такси и маршрутный автобус получили серьезные механические повреждения.

По данным очевидцев, в данном ДТП присутствовал еще один участник, который скрылся с места происшествия.

Как сообщалось ранее, нардеп Александр Дубинский попал в ДТП на Львовщине. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

автобус ДТП Харьков пассажир такси

 
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