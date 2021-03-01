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01 марта 2021, 14:50 6

Рада уже на этой неделе может отменить перевод часов в Украине

01 марта 2021, 14:50 6
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Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук призывает нардепов проголосовать закон об отмене перевода часов в Украине. Речь идет о законопроекте №4201.

Об этом он заявил в ходе заседания согласительного совета парламента, пишет RegioNews.

"27-28 марта запланировано очередное перевода часов на летнее время. Я обращаюсь, давайте проголосуем законопроект №4201 и избавим Украину от этого ежегодного перехода, пользу от которого не доказана, а вред - очевиден", - отметил парламентарий.

Напомним, ранее в Раде поддержали законопроект об отмене перехода на зимнее и летнее время.

Украина Верховная Рада нардеп парламент время

 
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