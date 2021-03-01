Рада уже на этой неделе может отменить перевод часов в Украине
Законопроект планируется вынести на голосование 3 марта
Законопроект планируется вынести на голосование 3 марта
Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук призывает нардепов проголосовать закон об отмене перевода часов в Украине. Речь идет о законопроекте №4201.
Об этом он заявил в ходе заседания согласительного совета парламента, пишет RegioNews.
"27-28 марта запланировано очередное перевода часов на летнее время. Я обращаюсь, давайте проголосуем законопроект №4201 и избавим Украину от этого ежегодного перехода, пользу от которого не доказана, а вред - очевиден", - отметил парламентарий.
Напомним, ранее в Раде поддержали законопроект об отмене перехода на зимнее и летнее время.
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