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01 марта 2021, 11:01 169

Зеленский назвал главные "болезни" системы правосудия в Украине

01 марта 2021, 11:01 169
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Системе нужны глубинные изменения, ее должны "заполнить добропорядочные и профессиональные судьи"
Системе нужны глубинные изменения, ее должны "заполнить добропорядочные и профессиональные судьи"
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нехватка судей, чрезмерная нагрузка на систему и проблемы с доступом к правосудию - главные "болезни" судебной системы.

Об этом он сказал во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Развитие правосудие", передает RegioNews.

Из-за отсутствия трети судей, граждане вынуждены месяцами и годами ждать решений судов... В этом контексте нужно восстановить работу Высшей квалификационной комиссии судей, а также усовершенствовать процедуру отбора кандидатов в Высший совет правосудия", - заявил Зеленский.

В системе должны появиться добропорядочные и профессиональные судьи, считает президент.

Недостаток добропорядочных судей входит во вторую группу проблемы судебной системы. Это глобальные, хронические болезни, существующие годами, требующие глубинных изменений. В частности, законодательных изменений", - подчеркнул он.

Напомним, на заседании фракции "Слуга народа" в понедельник будут рассматриваться, в частности, законопроекты о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, о налогообложении доходов по организации и проведению азартных игр и лотерей и о Службе военного капелланства.

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