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03 ноября 2020, 09:04 286

Окружной админсуд Киева также нужно "перезагрузить" - президент

03 ноября 2020, 09:04 286
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При ОП сформирована комиссия, которая должна представить разработки судебной реформы
При ОП сформирована комиссия, которая должна представить разработки судебной реформы
Фото: из открытых источников
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По словам президента Украины Владимира Зеленского, Окружной административный суд Украины требует перезагрузки. Однако сначала нужно решать все проблемы, которые возникли с Высшей квалификационной комиссией судей.

Как передает RegioNews, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова".

Президент отметил, что уже сформирована правовая комиссия при Офисе президента, которая должна в короткие сроки представить разработки судебной реформы.

Если сейчас "убрать" состав ОАСК или полностью нивелировать их работу, мы будем иметь проблемы с тем, что Высшая квалификационная комиссия судей не запущена, она должна выбирать судей. Поэтому прежде всего, мне кажется, нужно разобраться с вопросом ВККС, а потом уже говорить об ОАСК", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее Малюська рассказал свое отношение к идее ликвидации киевского окружного административного суда.

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