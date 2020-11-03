Окружной админсуд Киева также нужно "перезагрузить" - президент

Как передает RegioNews, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова".

Президент отметил, что уже сформирована правовая комиссия при Офисе президента, которая должна в короткие сроки представить разработки судебной реформы.

Если сейчас "убрать" состав ОАСК или полностью нивелировать их работу, мы будем иметь проблемы с тем, что Высшая квалификационная комиссия судей не запущена, она должна выбирать судей. Поэтому прежде всего, мне кажется, нужно разобраться с вопросом ВККС, а потом уже говорить об ОАСК", - сказал Зеленский.