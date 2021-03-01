Президент анонсировал появление "суда в смартфоне": для чего это нужно

Зеленский отметил, что это будет аналогия "государства в смартфоне"

Зеленский отметил, что это будет аналогия "государства в смартфоне"

Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для власти является вызовом устранение злоупотреблений и обеспечение прозрачности судей. Действенным шагом может стать IT-решение.

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