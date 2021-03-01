08:59  01 марта
В Украине после выходных резко упал суточный показатель COVID-19: что известно
10:46  01 марта
Нардеп Александр Дубинский попал в ДТП на Львовщине - СМИ
08:22  01 марта
На Донбассе из-за обстрелов боевиков погиб украинский военный
UA | RU
UA | RU
01 марта 2021, 10:55 66

Президент анонсировал появление "суда в смартфоне": для чего это нужно

01 марта 2021, 10:55 66
Читайте також українською мовою
Зеленский отметил, что это будет аналогия "государства в смартфоне"
Зеленский отметил, что это будет аналогия "государства в смартфоне"
Офис президента
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для власти является вызовом устранение злоупотреблений и обеспечение прозрачности судей. Действенным шагом может стать IT-решение.

Об этом президент заявил в ходе всеукраинского форума "Украина 30", пишет RegioNews.

Зеленский отметил, что будет аналогия "государства в смартфоне".

"Мы стремимся и обязательно создадим "суд в смартфоне". Большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотребления", - отметил он.

По его словам, важно участие украинцев в осуществлении правосудия. В частности, речь идет о суде присяжных.

Напомним, ранее президент уволил 34 и назначил 14 глав районных госадминистраций.

суд Украина президент правительство государство

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Протестант среди православных: как новый мэр Ровно Третяк пытался договориться со всеми и боролся со снегом
Буряк снова в "теплой ванне": как мэр Запорожья обыграл ОПЗЖ
Все публикации »
Виталий Бала
Владимир Горбач
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua