Президент анонсировал появление "суда в смартфоне": для чего это нужно
Зеленский отметил, что это будет аналогия "государства в смартфоне"
Зеленский отметил, что это будет аналогия "государства в смартфоне"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для власти является вызовом устранение злоупотреблений и обеспечение прозрачности судей. Действенным шагом может стать IT-решение.
Об этом президент заявил в ходе всеукраинского форума "Украина 30", пишет RegioNews.
Зеленский отметил, что будет аналогия "государства в смартфоне".
"Мы стремимся и обязательно создадим "суд в смартфоне". Большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотребления", - отметил он.
По его словам, важно участие украинцев в осуществлении правосудия. В частности, речь идет о суде присяжных.
Напомним, ранее президент уволил 34 и назначил 14 глав районных госадминистраций.
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