В Черновцах предприниматели вышли на протест против "красной" зоны карантина

Они требуют разрешить работу рынков и магазинов с непродовольственными товарами

Они требуют разрешить работу рынков и магазинов с непродовольственными товарами

Фото: ukrinform

В Черновцах здание областной государственной администрации пикетируют около полсотни местных предпринимателей, которые выступают против ограничений "красной" зоны карантина.

Об этом сообщает "Укринформ", передает RegioNews.

Они требуют вынести на рассмотрение сессии облсовета вопрос обращения к Кабинету Министров с требованием компенсировать убытки предпринимателям, которые они понесли из-за введения карантина с 1 марта.

Также предприниматели возмущены тем, что в области снова закрывают на карантин продовольственные рынки и магазины без компенсаций. По их мнению, ограничения "красной" зоны являются незаконными и нарушают право на труд.

Свое обращение представители бизнеса направили главе Черновицкой ОГА Сергею Осачуку и председателю Черновицкого областного совета Алексею Бойко.

К протестующим вышел первый заместитель главы ОГА Богдан Ковалюк, который пытался успокоить людей. По его словам, ограничения устанавливала государственная комиссия из-за увеличения количества инфицированных.

Он пообещал, что ОГА направит в правительство ходатайство о компенсации бизщнесу, который несет убытки.

Напомним, на Буковине усиливают карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19. В области с 27 февраля закрыли школы, заведения общественного питания и развлекательные центры.