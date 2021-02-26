На Буковине усиливают карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19

В области с 27 февраля закроют школы, заведения общественного питания и развлекательные центры

В области с 27 февраля закроют школы, заведения общественного питания и развлекательные центры

Фото: Associated Press

Сегодня, 26 февраля, во время заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС приняли решение ужесточить карантинные ограничения из-за рекордного количества новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу областной государственной администрации.

Сегодня в области зафиксировали рекордное количество новых случаев заболевания на коронавирус - 638. Должны усилить карантинные ограничения, чтобы приостановить стремительное распространение COVID-19", - отметил первый заместитель главы Черновицкой областной государственной администрации Ковалюк Богдан.

С 27 февраля до 9 марта включительно в области запрещается работа:

заведений общественного питания, ресторанов, баров, кроме адресной доставки

учебных заведений, кроме учреждений дошкольного и специального образования

развлекательных центров, зон отдыха в ТЦ.

Также не разрешается проводить массовые мероприятия.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что если будет расти число госпитализированных в Черновицкой области, то это станет основанием для объявления в области красного уровня опасности.