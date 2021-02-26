12:07  26 февраля
На Закарпатье развернули еще 200 коек, в области рекорд смертности от CОVID-19
11:51  26 февраля
Президент подписал указ о мерах по деоккупации и реинтеграции Крыма
08:31  26 февраля
На Донбассе зафиксировали 10 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
26 февраля 2021, 11:12 155

На Буковине усиливают карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19

26 февраля 2021, 11:12 155
Читайте також українською мовою
В области с 27 февраля закроют школы, заведения общественного питания и развлекательные центры
В области с 27 февраля закроют школы, заведения общественного питания и развлекательные центры
Фото: Associated Press
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 26 февраля, во время заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС приняли решение ужесточить карантинные ограничения из-за рекордного количества новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу областной государственной администрации.

Сегодня в области зафиксировали рекордное количество новых случаев заболевания на коронавирус - 638. Должны усилить карантинные ограничения, чтобы приостановить стремительное распространение COVID-19", - отметил первый заместитель главы Черновицкой областной государственной администрации Ковалюк Богдан.

С 27 февраля до 9 марта включительно в области запрещается работа:

  • заведений общественного питания, ресторанов, баров, кроме адресной доставки
  • учебных заведений, кроме учреждений дошкольного и специального образования
  • развлекательных центров, зон отдыха в ТЦ.

Также не разрешается проводить массовые мероприятия.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что если будет расти число госпитализированных в Черновицкой области, то это станет основанием для объявления в области красного уровня опасности.

коронавирус карантин школа Черновецкая ОДА ресторан Ограничение

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Буряк снова в "теплой ванне": как мэр Запорожья обыграл ОПЗЖ
Камень в тихое болото: как в Луцке "За майбутнє" получила власть, а потом чуть не вляпалась в международный скандал
Все публикации »
Владимир Горбач
Кирилл Сазонов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua