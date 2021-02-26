На Буковине усиливают карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Сегодня, 26 февраля, во время заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС приняли решение ужесточить карантинные ограничения из-за рекордного количества новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу областной государственной администрации.
Сегодня в области зафиксировали рекордное количество новых случаев заболевания на коронавирус - 638. Должны усилить карантинные ограничения, чтобы приостановить стремительное распространение COVID-19", - отметил первый заместитель главы Черновицкой областной государственной администрации Ковалюк Богдан.
С 27 февраля до 9 марта включительно в области запрещается работа:
- заведений общественного питания, ресторанов, баров, кроме адресной доставки
- учебных заведений, кроме учреждений дошкольного и специального образования
- развлекательных центров, зон отдыха в ТЦ.
Также не разрешается проводить массовые мероприятия.
Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что если будет расти число госпитализированных в Черновицкой области, то это станет основанием для объявления в области красного уровня опасности.