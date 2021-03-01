В Украине после выходных резко упал суточный показатель COVID-19: что известно
Больше всего новых случаев выявили в Винницкой и Ивано-Франковской областях
Больше всего новых случаев выявили в Винницкой и Ивано-Франковской областях
В Украине за 28 февраля COVID-19 обнаружили у 4285 человек, зафиксировано 68 летальных случаев, были госпитализированы 1779 больных, 1701 пациент выздоровел.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
4285 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 1 марта. Среди заболевших - 258 детей и 93 медработника", - сообщил министр.
За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (598), Ивано-Франковской (526), Житомирской (466), Черновицкой (335) и Львовской (315) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 352 134 человека;
- выздоровели - 1 171 724 человека;
- летальных исходов - 26 050;
- проведено ПЦР-тестов - 6 921 573.
Напомним, на утро 28 февраля было зафиксировано 5 833 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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