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В Украине после выходных резко упал суточный показатель COVID-19: что известно
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01 марта 2021, 08:59 358

В Украине после выходных резко упал суточный показатель COVID-19: что известно

01 марта 2021, 08:59 358
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Фото: из открытых источников
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В Украине за 28 февраля COVID-19 обнаружили у 4285 человек, зафиксировано 68 летальных случаев, были госпитализированы 1779 больных, 1701 пациент выздоровел.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

4285 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 1 марта. Среди заболевших - 258 детей и 93 медработника", - сообщил министр.

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (598), Ивано-Франковской (526), Житомирской (466), Черновицкой (335) и Львовской (315) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 352 134 человека;
  • выздоровели - 1 171 724 человека;
  • летальных исходов - 26 050;
  • проведено ПЦР-тестов - 6 921 573.

Напомним, на утро 28 февраля было зафиксировано 5 833 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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