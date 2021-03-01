В Минздраве ожидают увеличения смертности от COVID-19: изменилось течение болезни

Возрос процент молодых людей с тяжелым течением болезни

Возрос процент молодых людей с тяжелым течением болезни

Фото: из открытых источников

Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская заявила, что в 2021 году изменилось клиническое течение коронавируса COVID-19.

Как передает RegioNews, об этом Голубовская написала на странице в Facebook.

Так, в 2021 году особенности течения болезни заключаются в следующем:

доля молодых людей 30+ с тяжелым течением заболевания заметно возросла;

участились случаи обострения процесса в остром периоде, что всегда утяжеляет течение и ухудшает прогноз;

информативность некоторых простых лабораторных показателей, например, СРБ, снизилась, то есть имеет место отсутствие корреляции его низких значений с тяжестью течения болезни;

о традиционном нашем ожидании улучшения состояния с 14-16 дня болезни можно забыть, приблизительно у трети госпитализированных больных именно с этого времени или чуть раньше наступает ухудшение, иногда очень серьёзное;

резистентность к традиционным методам лечения.

Голубовская допускает, что речь может идти о новом штамме возбудителя заболевания. "Учитывая такие особенности, к сожалению, надо ожидать увеличение летальности, в частности у молодых людей", - добавила она.

Напомним, 26 февраля в Харьковской области военных медиков начали вакцинировать от COVID-19.

27 февраля в Луганской области началась кампания по прививки военнослужащих вакциной AstraZeneca (Covishield) против коронавирусной болезни COVID-19.