СБУ подозревает в миллионных растратах руководство "Житомиртеплокоммунэнерго"
Сотрудники Службы безопасности Украины подозревают руководство коммунального предприятия "Житомиртеплокоммунэнерго" в нанесении государству ущерба на миллионы гривен при проведении закупок.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
По данным следствия, чиновники подписали ряд договоров на поставку строительных материалов для проведения текущих и капитальных работ на объектах отрасли.
При этом руководство КП воспользовалось исключительным правом проведения прямых закупок без процедуры открытых торгов и заключило контракты с аффилированной местной фирмой. По этой схеме злоумышленники присвоили миллионы гривен из-за искусственного завышения рыночных цен на товары", - говорится в сообщении.
В СБУ рассказали, что проверки подтвердили незаконный вывод из бюджета почти 1 млн грн при приобретении одних только песка и щебня.
Во время обысков в помещениях коммунального предприятия Житомирского городского совета и в офисе фирмы-поставщика правоохранители изъяли финансово-бухгалтерскую и договорную документацию.
Правоохранители открыли дело по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), проводятся следственные действия для установления точных размеров нанесенного ущерба.
Напомним, в Черкассах СБУ заблокировала незаконную финансовую схему на 8 миллионов.