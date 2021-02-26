Махинации в партиях: КИУ просит НАПК проверить финотчеты "Слуги народа" и ОПЗЖ

В ходе анализа финансовых отчетов комитет обнаружил теневой характер финансирования партий

В ходе анализа финансовых отчетов комитет обнаружил теневой характер финансирования партий

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В Комитете избирателей Украины считают, что в финансовых отчетах политических партий "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" могут быть поданы ложные сведения относительно количества работников в этих политических силах.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу КИУ.

Комитет избирателей Украины обращается в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с просьбой проверить правдивость информации, указанной в отчетах об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера политических партий "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" по количеству работников, задействованных в работе в центральном аппарате партий", - говорится в сообщении.

По оценке КИУ указанные данные могут свидетельствовать о теневом характере финансирования политических партий и предоставлении заведомо недостоверных сведений в отчетах политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, который предусматривает уголовную ответственность.

Также КИУ обращается к НАПК с просьбой во время проверки финансовых отчетов партий "Слуга Народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" обратить внимание на выявленные нарушения и принять меры, предусмотренные действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что в КИУ назвали "Голос" и "Довіру" основными союзниками "Слуги народа" в Раде.