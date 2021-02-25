Зеленский заявил, что в Украине появится конгресс местных властей при президенте

Он считает, что это улучшит отношения между центром и общинами

Он считает, что это улучшит отношения между центром и общинами

Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что в стране появится конгресс местной власти при президенте. Он считает, что это улучшит отношения между центром и общинами.

Об этом на форуме развития общин и территорий заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет RegioNews.

По его словам, этот конгресс станет площадкой диалога и решений.

"Отношения между центром и общинами должны стать качественно новыми. Они должны быть конструктивными, прозрачными и действенными. Для этого мы создаем конгресс местных и региональных властей при президенте Украины", - отметил Зеленский.

В ходе форума глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о структуре этого конгресса. Его возглавит президент.

"Конгресс состоит из двух палат: палаты местных властей и палаты регионов. Они будут избирать руководство палат и делегировать по три представителя в президиум конгресса, который будет представлен ​​высшими должностными лицами страны", - рассказал он.

Президиум конгресса будет заседать ежемесячно, палаты местных властей и регионов будут собираться ежеквартально, общее заседание будет каждые полгода или по требованию, рассказал глава ОП.

"Конгресс станет площадкой для обсуждения местных проблем на самом высоком уровне", - добавил он.

Напомним, в Раде уверяют, что нардепы уже совсем скоро могут изменить Конституцию ради децентрализации.