"Слуга Народа” на данный момент не ведет переговоры с партией "Голос” о создании коалиции, - Корниенко

Во фракции "Слуга Народа" назвали заявление "Голоса" о коалиции медиастимулированием

Во фракции "Слуга Народа" назвали заявление "Голоса" о коалиции медиастимулированием

Фото из открытых источников

Фракция “Слуга Народа” на данный момент не ведет переговоры с партией “Голос” о создании коалиции.

Об этом заявил председатель партии "Слуга Народа” Александр Корниенко в комментарии УНН, передает RegioNews.

"Слуга Народа” ведет постоянную активную работу с различными партиями и с "Голосом” в частности. Но пока об образовании с ними коалиции не говорится. Мы вместе работаем над совместными законопроектами, мы часто поддерживаем друг друга. Это нормальная конструктивная парламентская работа. К тому же, у наших фракций есть много мировоззренческих точек соприкосновения, — сказал нардеп.

Его коллега по фракции Елена Мошенец также подтвердила этот месседж.

Мне об этом ничего не известно (о создании возможной коалиции — ред.) Возможно, им очень хочется в коалицию и это такое медиастимулирование, — сказала она.

Как сообщалось, глава партии "Голос" Кира Рудык заявила, что "Слуги народа” циклически обсуждают с "Голосом” о'единения в коалицию. Тем временем в "Голосе" говорят, что последние шаги президента вызывают у партии "большие надежды".