Детективы НАБУ проводят обыски в городском совете Одессы - СМИ

Также обыски проходят в работников Одесской мэрии

Также обыски проходят в работников Одесской мэрии

Фото: Facebook

Работники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проводят обыски в рабочих и жилых помещениях чиновников Одесского городского совета.

Об этом сообщает местное издание "Думская", передает RegioNews.

По информации журналистов, обыски проводятся в кабинетах и ​​местах проживания вице-меров Павла Вугельмана и Светланы Бедреги, а также у руководителя управления Государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета Александра Авдеева.

Пока неизвестно, рамках какого уголовного дела ведутся обыски. В НАБУ также пока не комментируют данную информацию.

Напомним, 2 июля 2020 года в Одессе НАБУ проводило обыски по делу, в котором фигурирует Труханов.