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25 февраля 2021, 17:39 120

Детективы НАБУ проводят обыски в городском совете Одессы - СМИ

25 февраля 2021, 17:39 120
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Также обыски проходят в работников Одесской мэрии
Также обыски проходят в работников Одесской мэрии
Фото: Facebook
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Работники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проводят обыски в рабочих и жилых помещениях чиновников Одесского городского совета.

Об этом сообщает местное издание "Думская", передает RegioNews.

По информации журналистов, обыски проводятся в кабинетах и ​​местах проживания вице-меров Павла Вугельмана и Светланы Бедреги, а также у руководителя управления Государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета Александра Авдеева.

Пока неизвестно, рамках какого уголовного дела ведутся обыски. В НАБУ также пока не комментируют данную информацию.

Напомним, 2 июля 2020 года в Одессе НАБУ проводило обыски по делу, в котором фигурирует Труханов.

обыск НАБУ Одесса уголовное дело горсовет

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