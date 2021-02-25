Детективы НАБУ проводят обыски в городском совете Одессы - СМИ
Также обыски проходят в работников Одесской мэрии
Также обыски проходят в работников Одесской мэрии
Работники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проводят обыски в рабочих и жилых помещениях чиновников Одесского городского совета.
Об этом сообщает местное издание "Думская", передает RegioNews.
По информации журналистов, обыски проводятся в кабинетах и местах проживания вице-меров Павла Вугельмана и Светланы Бедреги, а также у руководителя управления Государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета Александра Авдеева.
Пока неизвестно, рамках какого уголовного дела ведутся обыски. В НАБУ также пока не комментируют данную информацию.
Напомним, 2 июля 2020 года в Одессе НАБУ проводило обыски по делу, в котором фигурирует Труханов.
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