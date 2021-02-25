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25 лютого 2021, 17:39 96

Детективи НАБУ проводять обшуки в міській раді Одеси – ЗМІ

25 лютого 2021, 17:39 96
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Також обшуки тривають у працівників Одеської мерії
Також обшуки тривають у працівників Одеської мерії
Фото: Facebook
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Працівники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) проводять обшуки в робочих і житлових приміщеннях чиновників Одеської міської ради.

Про це повідомляє місцеве видання "Думская", передає RegioNews.

За інформацією журналістів, обшуки проводяться в кабінетах і місцях проживання віцемерів Павла Вугельмана і Світлани Бедреги, а також у керівника управління Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради Олександра Авдєєва.

Поки не відомо, рамках якої кримінальної справи ведуться обшуки. У НАБУ теж поки не коментують дану інформацію.

Нагадаємо, 2 липня 2020 року в Одесі НАБУ проводило обшуки у справі, в якій фігурує Труханов.

обшук НАБУ Одеса кримінальна справа горсовет

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