Детективи НАБУ проводять обшуки в міській раді Одеси – ЗМІ

Також обшуки тривають у працівників Одеської мерії

Також обшуки тривають у працівників Одеської мерії

Фото: Facebook

Працівники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) проводять обшуки в робочих і житлових приміщеннях чиновників Одеської міської ради.

Про це повідомляє місцеве видання "Думская", передає RegioNews.

За інформацією журналістів, обшуки проводяться в кабінетах і місцях проживання віцемерів Павла Вугельмана і Світлани Бедреги, а також у керівника управління Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради Олександра Авдєєва.

Поки не відомо, рамках якої кримінальної справи ведуться обшуки. У НАБУ теж поки не коментують дану інформацію.

Нагадаємо, 2 липня 2020 року в Одесі НАБУ проводило обшуки у справі, в якій фігурує Труханов.