Детективи НАБУ проводять обшуки в міській раді Одеси – ЗМІ
Також обшуки тривають у працівників Одеської мерії
Також обшуки тривають у працівників Одеської мерії
Працівники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) проводять обшуки в робочих і житлових приміщеннях чиновників Одеської міської ради.
Про це повідомляє місцеве видання "Думская", передає RegioNews.
За інформацією журналістів, обшуки проводяться в кабінетах і місцях проживання віцемерів Павла Вугельмана і Світлани Бедреги, а також у керівника управління Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради Олександра Авдєєва.
Поки не відомо, рамках якої кримінальної справи ведуться обшуки. У НАБУ теж поки не коментують дану інформацію.
Нагадаємо, 2 липня 2020 року в Одесі НАБУ проводило обшуки у справі, в якій фігурує Труханов.
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