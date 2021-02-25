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25 февраля 2021, 14:47 8

На Одесчине первым привился против COVID-19 врач-инфекционист

25 февраля 2021, 14:47 8
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Область получила 25 900 вакцин AstraZeneca (Covishield)
Область получила 25 900 вакцин AstraZeneca (Covishield)
Фото пресс-службы Одесской ОГА
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В Одесской области началась вакцинация против COVID-19. Первую прививку в регионе получил врач-инфекционист, заведующий детского отделения Одесской городской клинической инфекционной больницы Сергей Костенко.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Одесской ОГА.

В Одесской области стартовала всеукраинская вакцинация против коронавирусной инфекции. Одесская область получила 25 900 вакцин AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.

Сообщается, что на первом этапе вакцину получат медицинские работники стационаров, оказывающих помощь больным короновирусной болезнью (таких в Одесской области — 3 547 человек).

Первую прививку от COVID-19 в регионе получил врач-инфекционист, заведующий детского отделения Одесской городской клинической инфекционной больницы Сергей Костенко.

Уже давно работаю в инфекционной больнице и хорошо знаю насколько опасными являются любые инфекционные заболевания. Как врач и как отец понимаю всю важность прививки для предотвращения инфекционных болезней. Во время недавней вспышки кори мы видели, какие катастрофические результаты может иметь отказ от прививки. Нынешняя пандемия продолжается уже год и вакцинация сможет остановить ее и спасти тысячи жизней. Кроме того, понимаю, что в случае заболевания большое количество пациентов может остаться без квалифицированной медицинской помощи, - сказал Сергей Костенко.

Как сообщалось, Ляшко пообещал, что сегодня вакцинация против COVID-19 начнется во всех областях страны. Вакцина уже доставлена на все региональные склады.

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