Черновицкий горсовет просит СНБО ввести санкции на Папиева, ОПЗЖ и партию Шария
Черновицкий городской совет обратился к высшему руководству государства по поводу деятельности на территории Украины пророссийских политических сил "ОПЗЖ" и "Партии Шария".
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию сессии Черновицкого горсовета.
Сначала было проголосовано обращение, инициированное депутатом "Народного контроля" Иваном Гончарюком о санкциях в отношении ОПЗЖ и Партии Шария.
Впоследствии депутаты поддержали предложение депутата от "Ридного миста" Владимира Бешлея добавить к этому обращению пункт относительно осуждения действий нардепа из Черновцов Михаила Папиева голосования им против постановления Верховной Рады о признании Революции достоинства ключевым моментом развития государства Украины. Бешлей также предложил обратиться к СНБО относительно применения санкций в отношении Папиева. Его предложение в целом поддержали 27 депутатов, решение принято.
Как сообщалось ранее, 19 февраля решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции вводятся из-за расследования СБУ по финансированию терроризма.
Впоследствии стало известно, какие компании попали в санкционный список СНБО. Санкции наложили на российские фирмы и сети магазинов "Спортмастер".