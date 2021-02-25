Черновицкий горсовет просит СНБО ввести санкции на Папиева, ОПЗЖ и партию Шария

Соответствующее обращение поддержано большинством голосов депутатов

Соответствующее обращение поддержано большинством голосов депутатов

Фото promin.cv.ua

Черновицкий городской совет обратился к высшему руководству государства по поводу деятельности на территории Украины пророссийских политических сил "ОПЗЖ" и "Партии Шария".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию сессии Черновицкого горсовета.

Сначала было проголосовано обращение, инициированное депутатом "Народного контроля" Иваном Гончарюком о санкциях в отношении ОПЗЖ и Партии Шария.



Впоследствии депутаты поддержали предложение депутата от "Ридного миста" Владимира Бешлея добавить к этому обращению пункт относительно осуждения действий нардепа из Черновцов Михаила Папиева голосования им против постановления Верховной Рады о признании Революции достоинства ключевым моментом развития государства Украины. Бешлей также предложил обратиться к СНБО относительно применения санкций в отношении Папиева. Его предложение в целом поддержали 27 депутатов, решение принято.

Как сообщалось ранее, 19 февраля решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции вводятся из-за расследования СБУ по финансированию терроризма.

Впоследствии стало известно, какие компании попали в санкционный список СНБО. Санкции наложили на российские фирмы и сети магазинов "Спортмастер".