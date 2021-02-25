Нардепы от "Слуги народа" предложили исключить их из фракции в связи с претензиями по делу Стерненко
Ранее в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет
Ранее в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет
Ряд народных депутатов из "Слуги народа" предложили исключить себя из фракции в ответ на претензии от руководства фракции по поводу их письма в поддержку активиста Сергея Стерненко.
Об этом свидетельствуют скрины переписки во фракционном чате, которые находятся в распоряжении "Страны", пишет RegioNews.
Сообщается, что речь идет о Виталии Безгине, Елизавете Богуцкой и Никите Потураеве.
Известно, что ранее некоторые нардепы "Слуги народа" поддержали Сергея Стерненко, которого 23 февраля посадили на 7 лет. Они требуют прозрачного суда и просят президента Владимира Зеленского провести в стране судебную реформу.
Напомним, в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Камень в тихое болото: как в Луцке "За майбутнє" получила власть, а потом чуть не вляпалась в международный скандал
"Готовы увольняться": что не так с индийской вакциной и что думают о ней медики