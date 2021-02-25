Нардепы от "Слуги народа" предложили исключить их из фракции в связи с претензиями по делу Стерненко

Ранее в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет

Ранее в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет

Фото из открытых источников

Ряд народных депутатов из "Слуги народа" предложили исключить себя из фракции в ответ на претензии от руководства фракции по поводу их письма в поддержку активиста Сергея Стерненко.

Об этом свидетельствуют скрины переписки во фракционном чате, которые находятся в распоряжении "Страны", пишет RegioNews.

Сообщается, что речь идет о Виталии Безгине, Елизавете Богуцкой и Никите Потураеве.

Известно, что ранее некоторые нардепы "Слуги народа" поддержали Сергея Стерненко, которого 23 февраля посадили на 7 лет. Они требуют прозрачного суда и просят президента Владимира Зеленского провести в стране судебную реформу.

Напомним, в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.