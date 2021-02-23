В Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 из Индии

Объем первой партии AstraZeneca (Covishield) составит 500 тысяч доз

Объем первой партии AstraZeneca (Covishield) составит 500 тысяч доз

Фото: из открытых источников

Сегодня, 23 февраля, прибыла в международный аэропорт "Борисполь" первая партия индийской вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на онлайн-трансляцию "Суспільного".

Первая партия составляет 500 тысяч доз. Борт с медпрепаратом вылетел из Мумбаи 22 февраля и приехал в Киев с остановкой в Стамбуле", - говорится в сообщении.

Известно, что груз приняли в аэропорту Борисполь, никаких официальных мероприятий его встречи не проводилось.

Напомним, первая партия индийской вакцины от коронавируса прибудет в Украину 23 февраля, предварительно - в 10:00.

Как сообщалось, Зеленский сделал заявление о вакцине от коронавируса: "Хочу дождаться, когда приедет". Он заявил, что партия вакцины уже находится на маршруте в Украину.

Также Президент сказал, кто первым в Украине получит вакцину от коронавируса. Он также отметил, что в вопросе проведения вакцинации Украина перенимает опыт других стран.

Степанов заверил, что 500 тысяч доз COVID-вакцины уже едут в Украину. Министр в Индии показал, как грузят партию вакцины AstraZeneca.