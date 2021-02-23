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23 февраля 2021, 16:49 4

В Минздраве говорят, что всего 38% врачей в Украине хотят вакцинироваться от COVID-19

23 февраля 2021, 16:49 4
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Фото: Минздрав
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В Министерстве здравоохранения недовольны достаточно низким процентом украинских врачей, которые готовы вакцинироваться от COVID-19.

Об этом на пресс-конференции рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews.

"Да, мы на первых этапах понимаем, что процент, возможно, не такой, как хотелось Минздраву. Но это обычная практика. Все страны, которые начинали кампанию иммунопрофилактики, они также не имели большого процента. Это наша дальнейшем работа. И я обращаюсь ко всем СМИ поддержать кампанию иммунопрофилактики, доверять и распространять исключительно официальную информацию Министерства здравоохранения", — отметил врач.

По его словам, процент желающих вакцинироваться в Украине врачей составляет 38%.

Напомним, ранее Ляшко сказал, готов публично сделать прививку индийской COVID-вакциной.

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