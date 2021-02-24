Стало известно, сколько украинцев поддерживают санкции против Медведчука и Марченко

52% считают, что санкции вызваны пророссийской деятельностью Медведчука

52% считают, что санкции вызваны пророссийской деятельностью Медведчука

Фото: УНИАН

О введении санкций против пророссийского политика Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко хорошо знают 40% украинский, 60% поддерживают это решение.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", сообщает RegioNews.

Еще 35% граждан "что-то слышали" об этом, а 25% — впервые слышат.

Поддерживают такое решение 58% опрошенных, а противоположного мнения придерживаются 28% граждан. Среди тех, кто хорошо знает об этом решении, 73% отметили его поддержку, 23% — высказались против санкций.

Кроме того, 52% считают, что санкции вызваны пророссийской деятельностью Медведчука. Еще 30% убеждены, что причиной стали разборки между олигархами. Также 16% респондентов считают, что такое решение — это попытка вернуть в собственность государства трубопровод. Указанию со стороны США санкции называют 13% украинский, а 10% говорят о давлении на оппозицию.

Исследование провели с 22 по 23 февраля 2021 среди населения в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего опросили 2500 респондентов методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Напомним, 19 февраля решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции вводятся из-за расследования СБУ за финансирование терроризма.

СНБО хочет вернуть государству "трубу Медведчука". По территории Украины проходит 1433 км трубопровода.

Вечером 20 февраля президент Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука и Марченко