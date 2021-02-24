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24 февраля 2021, 10:02 5

Украина вернулась к адаптивному карантину: что запрещено

24 февраля 2021, 10:02 5
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Базовым для страны стал "желтый" уровень
Базовым для страны стал "желтый" уровень
Фото: из открытых источников
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Начиная с полуночи 24 февраля в Украине начал действовать адаптивный карантин, который предусматривает распределение областей по уровню коронавирусной опасности. В частности, вновь будут введены четыре уровня эпидемической опасности: "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный".

Об этом сообщает RegioNews.

Базовым для всей страны стал "желтый" уровень. На этом этапе будут действовать те же ограничения, что и сейчас, но с некоторыми послаблениями.

Так, в "желтой зоне" запрещено:

  • проведение массовых мероприятий, когда больше чем один человек на 1 кв. м;
  • работа кинотеатров и других учреждений культуры с заполненной залов более 50%;
  • осуществление перевозок пассажиров в количестве больше, чем количество мест для сидения;
  • проведения дискотек, а также работа других развлекательных заведений;
  • размещение посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее чем два метра между столиками;
  • деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц и санаториев)
  • посещение школ и детсадов, если половина детей и педагогов болеет;
  • проведение плановых операций;
  • посещение спортзалов, если на каждого посетителя менее 20 кв. м площади.

В "оранжевом" уровне действуют те же ограничения, что и в желтом, но могут вводиться усиленные меры контроля за соблюдением карантина.

В "красном" уровне, кроме ограничений, которые действуют в "желтом" и "оранжевом" уровне запрещено:

  • работа заведений питания, кроме доставки и заказов на вынос;
  • работа ТРЦ и других заведений развлекательной деятельности;
  • работа магазинов и рынков, кроме тех, где не менее 60% площади предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медназначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными СМИ, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам, представленным в ассортименте указанных субъектов хозяйствования;
  • работа финучреждений, операторов почтовой связи, техобслуживания и ремонта транспортных средств, ремонта компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;
  • выполнение работ по сбору и заготовке отходов;
  • осуществление деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг (прием посетителей осуществляется по предварительной записи);
  • прием посетителей учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников. Кино- и видеосъемки разрешены при условии ограничения доступа к месту съемки посторонних лиц и использования персоналом (кроме актеров во время съемочного процесса), масок;
  • работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов и т.п.;
  • проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий;
  • работа учреждений общественного питания и мест для питания в отелях с 23:00 до 6:00 следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;
  • деятельность непродовольственных рынков;
  • посещение учебных заведений независимо от формы собственности, кроме детсадов, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

"Зеленый" уровень может быть установлен одновременно на всей территории Украины только в случае, когда уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов Украины не превышает 50% эпидемического порога и коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет менее 5%.

Напомним, 23 февраля Украину поделили на зоны карантина, две области - в "красной".

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