Кабмин согласовал заместителей глав шести облгосадминистраций
На заседании 24 февраля правительство приняло ряд кадровых решений
На заседании 24 февраля правительство приняло ряд кадровых решений
В среду, 24 февраля, во время заседания Кабинет Министров принял ряд кадровых решений, в частности, были согласованы кандидатуры заместителей глав областных государственных администраций.
Об этом в Facebook сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.
Так, Кабмин согласовал назначение:
- Начовного Ивана Ильича - заместителем главы Днепропетровской областной государственной администрации.
- Ярмольського Андрея Игоревича - первым заместителем Ивано-Франковской областной государственной администрации.
- Пашнева Романа Сергеевича - заместителем главы Николаевской областной государственной администрации.
- Смачило Иванны Васильевны - заместителем главы Ровенской областной государственной администрации.
- Медведь Виктории Юрьевны и Савчена Тараса Григорьевича заместителями главы Сумской областной государственной администрации.
- Семенухи Романа Сергеевича - заместителем главы Харьковской областной государственной администрации.
Напомним, ранее Кабмин согласовал кандидатуры заместителей председателей Одесской, Харьковской и Черниговской ОГА.
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