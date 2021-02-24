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24 февраля 2021, 14:21 295

Кабмин согласовал заместителей глав шести облгосадминистраций

24 февраля 2021, 14:21 295
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На заседании 24 февраля правительство приняло ряд кадровых решений
На заседании 24 февраля правительство приняло ряд кадровых решений
Фото: из открытых источников
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В среду, 24 февраля, во время заседания Кабинет Министров принял ряд кадровых решений, в частности, были согласованы кандидатуры заместителей глав областных государственных администраций.

Об этом в Facebook сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.

Так, Кабмин согласовал назначение:

  • Начовного Ивана Ильича - заместителем главы Днепропетровской областной государственной администрации.
  • Ярмольського Андрея Игоревича - первым заместителем Ивано-Франковской областной государственной администрации.
  • Пашнева Романа Сергеевича - заместителем главы Николаевской областной государственной администрации.
  • Смачило Иванны Васильевны - заместителем главы Ровенской областной государственной администрации.
  • Медведь Виктории Юрьевны и Савчена Тараса Григорьевича заместителями главы Сумской областной государственной администрации.
  • Семенухи Романа Сергеевича - заместителем главы Харьковской областной государственной администрации.

Напомним, ранее Кабмин согласовал кандидатуры заместителей председателей Одесской, Харьковской и Черниговской ОГА.

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