На Харьковщине задержали стрелка, подозреваемого в убийстве мужчины
Правоохранители Харьковской области задержали подозреваемого в стрельбе и совершении убийства накануне вечером в Шевченковском районе города. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Харьковской области.
Отмечается, что подозреваемого обнаружили и задержали за пределами Харькова. Мужчину нашли на территории Ольховского сельсовета. Уголовное производство открыто по статье 115 УК Украины ("убийство").
В настоящее время он доставлен в Харьковское районное управление полиции № 3 для проведения дальнейших следственных действий", - говорится в сообщении.
По версии следствия, мотивом убийства мог стать денежный долг. Все обстоятельства преступления устанавливаются.
Ранее сообщалось, что полицейские выясняют обстоятельства смерти мужчины в Шевченковском районе Харькова.