12:44  22 февраля
У главы Киевской ОГА Володина подтвердили заболевание COVID-19
15:34  22 февраля
Главу ОАСК Вовка в пятый раз попытаются доставить в суд
18:13  22 февраля
Сутки в ООС: пять нарушений "тишины", погиб украинский военный
UA | RU
UA | RU
23 февраля 2021, 08:11 738

На Харьковщине задержали стрелка, подозреваемого в убийстве мужчины

23 февраля 2021, 08:11 738
Читайте також українською мовою
Задержанным оказался 50-летний мужчина
Задержанным оказался 50-летний мужчина
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители Харьковской области задержали подозреваемого в стрельбе и совершении убийства накануне вечером в Шевченковском районе города. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Харьковской области.

Отмечается, что подозреваемого обнаружили и задержали за пределами Харькова. Мужчину нашли на территории Ольховского сельсовета. Уголовное производство открыто по статье 115 УК Украины ("убийство").

В настоящее время он доставлен в Харьковское районное управление полиции № 3 для проведения дальнейших следственных действий", - говорится в сообщении.

По версии следствия, мотивом убийства мог стать денежный долг. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

Ранее сообщалось, что полицейские выясняют обстоятельства смерти мужчины в Шевченковском районе Харькова.

стрельба смерть убийство полиция Харьков

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Мэр "в шоколаде": как черниговскому городскому голове Атрошенко живется при "зеленых"
Мэр без власти: как в Каменец-Подольском бывшие союзники рассорились, и почему там запахло новыми выборами
Все публикации »
Виктор Таран
Елена Дяченко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram