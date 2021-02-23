На Харьковщине задержали стрелка, подозреваемого в убийстве мужчины

Задержанным оказался 50-летний мужчина

Задержанным оказался 50-летний мужчина

Фото: Нацполиция

Правоохранители Харьковской области задержали подозреваемого в стрельбе и совершении убийства накануне вечером в Шевченковском районе города. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Харьковской области.

Отмечается, что подозреваемого обнаружили и задержали за пределами Харькова. Мужчину нашли на территории Ольховского сельсовета. Уголовное производство открыто по статье 115 УК Украины ("убийство").

В настоящее время он доставлен в Харьковское районное управление полиции № 3 для проведения дальнейших следственных действий", - говорится в сообщении.

По версии следствия, мотивом убийства мог стать денежный долг. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

Ранее сообщалось, что полицейские выясняют обстоятельства смерти мужчины в Шевченковском районе Харькова.