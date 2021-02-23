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У Зеленского объяснили, почему он пригрозил Раде роспуском
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23 февраля 2021, 11:55 17

У Зеленского объяснили, почему он пригрозил Раде роспуском

23 февраля 2021, 11:55 17
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В ОП говорят, что Зеленский хочет, чтобы парламент работал продуктивно и командно
В ОП говорят, что Зеленский хочет, чтобы парламент работал продуктивно и командно
Фото: РБК-Украина
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В Офисе президента объяснили, почему президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Верховной Раде роспуском. По его словам, Зеленский хочет, чтобы парламент работал продуктивно и командно.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина, пишет RegioNews.

"Владимир Александрович хочет, чтобы парламент работал продуктивно и командно. И следовал важным договоренностям в рамках правящей партии. Роспуск парламента - это один из возможных инструментов исправления ситуации, если начинается кризис непринятия решений", - заявил Подоляк.

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский пригрозил "слугам народа" роспуском парламента.

Украина нардепы Верховная Рада президент парламент

 
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