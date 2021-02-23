У Зеленского объяснили, почему он пригрозил Раде роспуском
В ОП говорят, что Зеленский хочет, чтобы парламент работал продуктивно и командно
В ОП говорят, что Зеленский хочет, чтобы парламент работал продуктивно и командно
В Офисе президента объяснили, почему президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Верховной Раде роспуском. По его словам, Зеленский хочет, чтобы парламент работал продуктивно и командно.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина, пишет RegioNews.
"Владимир Александрович хочет, чтобы парламент работал продуктивно и командно. И следовал важным договоренностям в рамках правящей партии. Роспуск парламента - это один из возможных инструментов исправления ситуации, если начинается кризис непринятия решений", - заявил Подоляк.
Напомним, ранее стало известно, что Зеленский пригрозил "слугам народа" роспуском парламента.
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