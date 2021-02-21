10:23  21 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки 4489 новых случаев заболевания
16:39  21 февраля
Все желающие получат бесплатную вакцину от коронавируса - Ляшко
10:10  21 февраля
Обострение на Донбассе: боевики семь раз стреляли из запрещенного вооружения
UA | RU
UA | RU
21 февраля 2021, 16:39 18

Все желающие получат бесплатную вакцину от коронавируса - Ляшко

21 февраля 2021, 16:39 18
Читайте також українською мовою
На это выделены средства из государственного бюджета
На это выделены средства из государственного бюджета
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Все граждане Украины, которые пожелают вакцинироваться от коронавируса, получат бесплатную вакцину.

Как сообщает Укринформ, об этом во время визита в Черниговскую область заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews.

Государство предусмотрело то количество средств, которое необходимо для покрытия всего населения Украины старше 18 лет бесплатной и добровольной вакцинацией. Все, кто захочет вакцинироваться, - вакцинируются", - сказал Ляшко.

Он добавил, что согласно с "дорожной картой" вакцинации, в первую очередь будут вакцинировать группы риска и работников "критических для государства" структур. На Черниговщине первыми вакцину получат медицинские работники.

Ляшко отметил, что вакцинацию среди детей проводить не будут, поскольку ни один из иммунобиологических препаратов от COVID-19 не проходил клинических испытаний на несовершеннолетних.

Главный санитарный врач спрогнозировал, что в свободной продаже вакцина появится не раньше второго полугодия 2021 года.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 500 тысяч доз COVID-вакцины AstraZeneca уже едут в Украину из Индии.

коронавирус вакцина заявление Минздрав Виктор Ляшко

500 тысяч доз COVID-вакцины уже едут в Украину - Степанов
21 февраля 2021, 15:20
Вспышка COVID-19 на Прикарпатье: 7 больниц почти на 100% заполнены больными
21 февраля 2021, 14:39
На Буковине из-за вспышки коронавируса развернут еще 500 "ковидных" кроватей
21 февраля 2021, 13:00
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Мэр без власти: как в Каменец-Подольском бывшие союзники рассорились, и почему там запахло новыми выборами
Накануне удара по "Прямому": как Банковая готовит почву для атаки на медиа-флагман Порошенко
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua