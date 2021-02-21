Все желающие получат бесплатную вакцину от коронавируса - Ляшко

На это выделены средства из государственного бюджета

На это выделены средства из государственного бюджета

Фото: из открытых источников

Все граждане Украины, которые пожелают вакцинироваться от коронавируса, получат бесплатную вакцину.

Как сообщает Укринформ, об этом во время визита в Черниговскую область заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews.

Государство предусмотрело то количество средств, которое необходимо для покрытия всего населения Украины старше 18 лет бесплатной и добровольной вакцинацией. Все, кто захочет вакцинироваться, - вакцинируются", - сказал Ляшко.

Он добавил, что согласно с "дорожной картой" вакцинации, в первую очередь будут вакцинировать группы риска и работников "критических для государства" структур. На Черниговщине первыми вакцину получат медицинские работники.

Ляшко отметил, что вакцинацию среди детей проводить не будут, поскольку ни один из иммунобиологических препаратов от COVID-19 не проходил клинических испытаний на несовершеннолетних.

Главный санитарный врач спрогнозировал, что в свободной продаже вакцина появится не раньше второго полугодия 2021 года.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 500 тысяч доз COVID-вакцины AstraZeneca уже едут в Украину из Индии.