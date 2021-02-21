500 тысяч доз COVID-вакцины уже едут в Украину - Степанов

Министр в Индии показал, как грузят партию вакцины AstraZeneca

Министр в Индии показал, как грузят партию вакцины AstraZeneca

Фото: Facebook

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что первая партия из 500 тысяч доз вакцины от COVID-19 уже в пути из Индии в Украину.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Сегодня лично проконтролировал отгрузку первой партии вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

По его словам, 500 тисич доз вакцины едут в Украину и дальше будут распределены между регионами согласно плану Минздрава.

Сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи. Далее - долгий путь грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле и уже на днях вакцина прибудет в Украину", - сказал министр.

Он отметил, что во время транспортировки будут соблюдены все температурные требования, которые необходимы для сохранения качества вакцин.

Oxford/AstraZeneca - это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, что имеет мощности для производства в Индии. Вакцина против COVID-19 выпускается под названием CoviShield, она переквалифицирована ВОЗ и рекомендована к экстренному использованию. Serum Institute поставляет свою продукцию в 140 стран мира.

Напомним, Степанов полетел в Индию договариваться о вакцине для украинцев.