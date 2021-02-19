Дела Майдана: объявлено подозрение инспектору ГАИ за подделку доказательств

Милиционер создал доказательства с целью запугивания автомайдановца

Милиционер создал доказательства с целью запугивания автомайдановца

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, подозреваемый, находясь в помещении полка ДПС Госавтоинспекции, составил заведомо ложный официальный документ — рапорт в отношении участника автопробега 29 декабря 2013 года от ул. Крещатик г. Киева к резиденции "Межигорье” в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области.

С целью запугивания автомайдановца и препятствования его участию в акциях протеста милиционер создал доказательства, которые стали основанием для дальнейшего привлечения митингующего судом к административной ответственности и лишения права управления транспортным средством, - говорится в сообщении.

За незаконное препятствование проведению митингов и демонстраций, а также в составлении должностным лицом заведомо ложного официального документа бывшему чиновнику объявлено подозрение по ст. 340, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Как сообщалось, по делам Майдана заочно будут судить почти 90 подозреваемых в преступлениях. ГБР очертил круг лиц, которые могут быть причастны к гибели протестующих.

Также Венедиктова обещает, что приговор относительно расстрелов на Майдане будет до конца года. В 2020 году было сообщено о подозрении 42 лицам.