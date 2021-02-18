Печерский райсуд Киева инициирует привлечение к дисциплинарной ответственности адвокатов Януковича

В судебном заседании объявлен перерыв до 1 марта из-за невозможности слушания без участия защиты

В судебном заседании объявлен перерыв до 1 марта из-за невозможности слушания без участия защиты

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Печерский суд отложил до 1 марта рассмотрение ходатайства о спецрасследовании в отношении Януковича из-за неявки защиты и инициировал вопрос о привлечении адвокатов к дисциплинарной ответственности.

Печерский районный суд Киева отложил до 1 марта рассмотрение ходатайства следователя Государственного бюро расследований (ГБР) о предоставлении разрешения на проведение специального судебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в организации насильственных преступлений на Майдане из-за неявки защиты и инициировал вопрос о привлечении адвокатов к дисциплинарной ответственности.

Такое решение суд принял по ходатайству стороны обвинения.

Инициировать вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности (адвокатов) ... адвокаты злоупотребляют процессуальными правами и затягивают рассмотрение ходатайства (о спецрасследовании – ред.), - говорится в решении суда.

В связи с невозможностью слушания без участия защиты в судебном заседании объявлен перерыв до 1 марта 14:30.

Как сообщалось, сегодня также адвокаты беглого Януковича не пришли на рассмотрение апелляции о его заочном аресте. Дело касается узурпации власти.