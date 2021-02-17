Дела Майдана: суд разрешил заочное следствие по экс-начальнику милиции Киева

По данным следствия, подозреваемый скрывается в РФ и на временно оккупированной территории

По данным следствия, подозреваемый скрывается в РФ и на временно оккупированной территории

Фото УНИАН

Киевский апелляционный суд разрешил заочное досудебное расследование в отношении бывшего начальника милиции Киева по "делу Майдана". Очевидно, речь идет об экс-руководителе киевской милиции Валерии Мазане.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Киевский апелляционный суд, удовлетворив апелляционную жалобу прокуроров Офиса Генерального прокурора, предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего начальника Главного управления Министерства внутренних дел в городе Киеве, — говорится в сообщении.

Сообщается, что экс-руководитель киевской милиции подозревается в совершении с 18 по 20 февраля 2014 года в составе преступной группировки, в которую входили бывший Президент Виктор Янукович и ряд руководителей правоохранительных органов, незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышении власти и служебных полномочий, что привело к наступлению тяжких последствий, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства, умышленного причинения тяжких телесных повреждений, а также террористического акта.

По данным следствия, подозреваемый скрывается в РФ и на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. В 2017 году Генеральная прокуратура РФ отказала на запрос Генеральной прокуратуры Украины о задержании и аресте в связи с получением им российского гражданства, — отмечается в сообщении.

Так, упомянутое решение суда предоставит право стороне обвинения на проведение досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia).

Очевидно, речь идет об экс-руководителе киевской милиции Валерии Мазане.

Как сообщалось, Венедиктова обещает, что приговор относительно расстрелов на Майдане будет до конца года. В 2020 году было сообщено о подозрении 42 лицам.