08:59  17 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки более четырех тысяч новых случаев заражения
09:24  17 февраля
В Украине продают первую "небольшую тюрьму" за 220 миллионов
08:11  17 февраля
На Донбассе снова стреляли из снайперского оружия и минометов
UA | RU
UA | RU
17 февраля 2021, 12:46 6

Дела Майдана: суд разрешил заочное следствие по экс-начальнику милиции Киева

17 февраля 2021, 12:46 6
Читайте також українською мовою
По данным следствия, подозреваемый скрывается в РФ и на временно оккупированной территории
По данным следствия, подозреваемый скрывается в РФ и на временно оккупированной территории
Фото УНИАН
Читайте також
українською мовою

Киевский апелляционный суд разрешил заочное досудебное расследование в отношении бывшего начальника милиции Киева по "делу Майдана". Очевидно, речь идет об экс-руководителе киевской милиции Валерии Мазане.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Киевский апелляционный суд, удовлетворив апелляционную жалобу прокуроров Офиса Генерального прокурора, предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего начальника Главного управления Министерства внутренних дел в городе Киеве, — говорится в сообщении.

Сообщается, что экс-руководитель киевской милиции подозревается в совершении с 18 по 20 февраля 2014 года в составе преступной группировки, в которую входили бывший Президент Виктор Янукович и ряд руководителей правоохранительных органов, незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышении власти и служебных полномочий, что привело к наступлению тяжких последствий, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства, умышленного причинения тяжких телесных повреждений, а также террористического акта.

По данным следствия, подозреваемый скрывается в РФ и на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. В 2017 году Генеральная прокуратура РФ отказала на запрос Генеральной прокуратуры Украины о задержании и аресте в связи с получением им российского гражданства, — отмечается в сообщении.

Так, упомянутое решение суда предоставит право стороне обвинения на проведение досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia).

Очевидно, речь идет об экс-руководителе киевской милиции Валерии Мазане.

Как сообщалось, Венедиктова обещает, что приговор относительно расстрелов на Майдане будет до конца года. В 2020 году было сообщено о подозрении 42 лицам.

Офис генпрокурора подозрение дела Майдана МВД расследование

У Венедиктовой готовят документы на экстрадицию блогера Шария - экс-нардеп
16 февраля 2021, 18:09
СБУ официально сообщила о подозрении в госизмене блогеру Шарию
16 февраля 2021, 15:40
В Киеве МВД проводит спецоперацию по задержанию банды наркоторговцев
15 февраля 2021, 16:19
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Ужгородская пастораль: как Андриив оттачивает "идеальную власть" из неидеальных депутатов
Ловкий Лысенко: как мэр Сум обустроил городской совет под себя
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram