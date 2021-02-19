Справи Майдану: оголошено підозру інспектору ДАІ за підробку доказів

Міліціонер створив докази з метою залякування автомайданівця

Міліціонер створив докази з метою залякування автомайданівця

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи в приміщенні полку ДПС Державтоінспекції, склав завідомо неправдивий офіційний документ — рапорт щодо учасника автопробігу 29 грудня 2013 року від вул. Хрещатик м. Києва до резиденції "Межигір’я” в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.

З метою залякування автомайданівця та перешкоджання його участі в акціях протесту міліціонер створив докази, які стали підставою для подальшого притягнення мітингувальника судом до адміністративної відповідальності та позбавлення права керування транспортним засобом, - йдеться в повідомленні.

За незаконне перешкоджання проведення мітингів і демонстрацій, а також у складанні службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа колишньому посадовцю оголошено підозру за ст. 340, ч. 1 ст. 366 КК України.

Як повідомлялося, у справах Майдану заочно судитимуть майже 90 підозрюваних у злочинах. ДБР окреслило коло осіб, які можуть бути причетними до загибелі протестувальників.

Також Венедіктова обіцяє, що вирок щодо розстрілів на Майдані буде до кінця року. У 2020 році було повідомлено про підозру 42 особам.