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19 лютого 2021, 18:59 5

Справи Майдану: оголошено підозру інспектору ДАІ за підробку доказів

19 лютого 2021, 18:59 5
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Міліціонер створив докази з метою залякування автомайданівця
Міліціонер створив докази з метою залякування автомайданівця
Фото з відкритих джерел
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Колишньому інспектору полку дорожньо-патрульної служби ДАІ повідомлено про підозру у справі Майдану.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи в приміщенні полку ДПС Державтоінспекції, склав завідомо неправдивий офіційний документ — рапорт щодо учасника автопробігу 29 грудня 2013 року від вул. Хрещатик м. Києва до резиденції "Межигір’я” в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.

З метою залякування автомайданівця та перешкоджання його участі в акціях протесту міліціонер створив докази, які стали підставою для подальшого притягнення мітингувальника судом до адміністративної відповідальності та позбавлення права керування транспортним засобом, - йдеться в повідомленні.

За незаконне перешкоджання проведення мітингів і демонстрацій, а також у складанні службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа колишньому посадовцю оголошено підозру за ст. 340, ч. 1 ст. 366 КК України.

Як повідомлялося, у справах Майдану заочно судитимуть майже 90 підозрюваних у злочинах. ДБР окреслило коло осіб, які можуть бути причетними до загибелі протестувальників.

Також Венедіктова обіцяє, що вирок щодо розстрілів на Майдані буде до кінця року. У 2020 році було повідомлено про підозру 42 особам.

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