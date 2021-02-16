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16 февраля 2021, 12:31 38

Венедиктова обещает, что приговор относительно расстрелов на Майдане будет до конца года

16 февраля 2021, 12:31 38
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В 2020 году было сообщено о подозрении 42 людям
В 2020 году было сообщено о подозрении 42 людям
Фото: из открытых источников
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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о результатах расследования дел Майдана. Так, при процессуальном руководстве прокуроров сообщено о подозрении 42 лицам - это втрое больше, чем в 2019 году. Среди них - 24 сотрудника органов внутренних дел, трое прокуроров, пять судей, десять гражданских лиц.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Среди перспектив на этот год - завершение судебного разбирательства в суде первой инстанции относительно расстрелов на ул. Институтской 20 февраля 2014 года. Учитывая периодичность судебных заседаний, мы имеем основания рассчитывать на приговор до конца 2021 года", - сообщила Венедиктова.

По ее словам, в планах - начало заочных судебных процессов в отношении бывшего руководства государства за события 18-20 февраля 2014 года, а также в отношении членов преступной организации - так называемых "титушек”.

Также Венедиктова призывает народных депутатов поддержать законопроект №2164 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального предварительного расследования.

Ранее сообщалось, что в Раде хотят заслушать отчет Венедиктовой относительно "дел Майдана".

Офис генпрокурора прокуратура уголовное дело дела Майдана Ирина Венедиктова

 
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