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19 февраля 2021, 16:11 148

На Буковине будет введена "оранжевая" зона карантина - ОГА

19 февраля 2021, 16:11 148
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В области критическая ситуация с распространением COVID-19
В области критическая ситуация с распространением COVID-19
Фото: flickr
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Черновицкая область после официального введения адаптивного карантина может попасть в "оранжевую" зону, поскольку в регионе стремительно увеличивается количество случаев коронавируса.

Об этом в эфире "Радио 10" рассказала заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает RegioNews.

По ее словам, показатели заболеваемости в области свидетельствуют о том, что она окажется в "оранжевой" зоне карантина.

Мы понимаем, что показатели будут оцениваться накануне для того, чтобы иметь возможность правильно отнести регион в ту или иную зону эпидемической опасности. Единственное, что мы точно знаем, что по тем показателям, которые есть сейчас, наш регион попадет в "оранжевую" зону", - сообщила заместитель председателя ОГА.

Напомним, на Буковине реанимации четырех больниц на 100% "забиты" COVID-больными.

коронавирус карантин Черновцы Черновецкая ОДА Черновицкая область зона

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