08:54  19 февраля
В Украине за сутки более шести тысяч новых случаев COVID-19
08:39  19 февраля
Телеканал Порошенко "Прямой" не планировали закрывать на заседании СНБО - Мендель
08:11  19 февраля
На Донбассе очередное нарушение зафиксировано четыре обстрелы позиций ООС
UA | RU
UA | RU
19 февраля 2021, 13:15 42

Довыборы в Раду на Франковщине: Вирастюк подал документы в ЦИК

19 февраля 2021, 13:15 42
Читайте також українською мовою
11 февраля "Слуга народа" выдвинула его кандидатом в народные депутаты в округе №87
11 февраля "Слуга народа" выдвинула его кандидатом в народные депутаты в округе №87
Фото: unian
Читайте також
українською мовою

Спортсмен и кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" на промежуточных выборах в одномандатном избирательном округе №87 Василий Вирастюк подал документы в Центральную избирательную комиссию.

Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews.

После подачи документов он заявил, что имеет оптимистичный и боевой настрой перед избирательными гонками.

На 87-м округе 117 населенных пунктов. Планируем объехать каждый, пообщаться с жителями, понять проблематику региона ... И далее - ждать дня выборов", - сказал Вирастюк.

Он добавил, что планирует уделять внимание вопросам ветеранского спорта, а именно реабилитации через физическую культуру и спорт.

Справка: Центральная избирательная комиссия назначила на 28 марта 2021 года довыборы в Верховную Раду на 87 округе (Ивано-Франковская область) в связи с тем, что народный депутат от "Слуги народа" Зиновий Андрийович написал заявление о сложении депутатских полномочий, поскольку был избран на должность мэра города Надворная.

Читайте также: С Вирастюком, наполовину без Дубинского, но пока что с Разумковым. Что ждет в новом сезоне "Слуги народа"

Напомним, "Слуга народа" официально выдвинула Василия Вирастюка кандидатом в нардепы.

Ранее ЦИК начала регистрировать кандидатов в нардепы на 87-м округе. Промежуточные выборы в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021 года.

Василий Вирастюк ЦИК выборы Кандидат документ

Кабмин согласовал заместителей глав Днепропетровской, Запорожской и Одесской ОГА
17 февраля 2021, 18:32
Венедиктова сказала, сколько кандидатов претендуют на должность руководителя САП
17 февраля 2021, 18:00
В Винницкой области будут судить членов преступной группы за подделку ID-карт стран ЕС на более 2 млн грн
16 февраля 2021, 20:21
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Мэр без власти: как в Каменец-Подольском бывшие союзники рассорились, и почему там запахло новыми выборами
Накануне удара по "Прямому": как Банковая готовит почву для атаки на медиа-флагман Порошенко
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua