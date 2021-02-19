Довыборы в Раду на Франковщине: Вирастюк подал документы в ЦИК

11 февраля "Слуга народа" выдвинула его кандидатом в народные депутаты в округе №87

11 февраля "Слуга народа" выдвинула его кандидатом в народные депутаты в округе №87

Фото: unian

Спортсмен и кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" на промежуточных выборах в одномандатном избирательном округе №87 Василий Вирастюк подал документы в Центральную избирательную комиссию.

Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews.

После подачи документов он заявил, что имеет оптимистичный и боевой настрой перед избирательными гонками.

На 87-м округе 117 населенных пунктов. Планируем объехать каждый, пообщаться с жителями, понять проблематику региона ... И далее - ждать дня выборов", - сказал Вирастюк.

Он добавил, что планирует уделять внимание вопросам ветеранского спорта, а именно реабилитации через физическую культуру и спорт.

Справка: Центральная избирательная комиссия назначила на 28 марта 2021 года довыборы в Верховную Раду на 87 округе (Ивано-Франковская область) в связи с тем, что народный депутат от "Слуги народа" Зиновий Андрийович написал заявление о сложении депутатских полномочий, поскольку был избран на должность мэра города Надворная.

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Напомним, "Слуга народа" официально выдвинула Василия Вирастюка кандидатом в нардепы.

Ранее ЦИК начала регистрировать кандидатов в нардепы на 87-м округе. Промежуточные выборы в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021 года.