Довибори в Раду на Франківщині: Вірастюк подав документи в ЦВК

11 лютого "Слуга народу” висунула його кандидатом у народні депутати в окрузі №87

11 лютого "Слуга народу” висунула його кандидатом у народні депутати в окрузі №87

Фото: unian

Спортсмен і кандидат в народні депутати від "Слуги народу" на проміжних виборах у одномандатному виборчому окрузі №87 Василь Вірастюк подав документи до Центральної виборчої комісії.

Про це повідомляє УНІАН, передає RegioNews.

Після подачі документів він заявив, що має оптимістичний та бойовий настрій перед виборчими перегонами.

На 87-му окрузі 117 населених пунктів. Плануємо об'їхати кожен, поспілкуватися з громадою, зрозуміти проблематику регіону... І надалі – чекати дня виборів", - сказав Вірастюк.

Він додав, що планує приділяти увагу питанням ветеранського спорту, а саме реабілітації через фізичну культуру і спорт.

Довідка: Центральна виборча комісія призначила на 28 березня 2021 року довибори до Верховної ради на 87 окрузі (Івано-Франківська область) у зв’язку із тим, що народний депутат від "Слуги народу” Зіновій Андрійович написав заяву про складання депутатських повноважень, оскільки був обраний на посаду мера міста Надвірна.

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Нагадаємо, "Слуга народу” офіційно висунула Василя Вірастюка кандидатом у нардепи.

Раніше ЦВК почала реєструвати кандидатів у нардепи на 87-му окрузі. Проміжні вибори в Івано-Франківській області відбудуться 28 березня 2021 року.