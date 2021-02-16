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16 февраля 2021, 20:21 53

В Винницкой области будут судить членов преступной группы за подделку ID-карт стран ЕС на более 2 млн грн

16 февраля 2021, 20:21 53
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Преступники еще и мошенническим путем выманивали деньги у граждан
Фото из открытых источников
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Направлено в суд обвинительный акт в отношении 5 членов организованной преступной группы, которые мошенническим путем завладели денежными средствами граждан на сумму 2 миллиона 205 тысяч гривен, а также осуществляли сбыт поддельных ID-карт стран ЕС.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Винницкую областную прокуратуру.

По данным следствия, члены группы путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом оказания услуг по поиску вакансий и дальнейшего легального трудоустройства граждан на территории стран Европейского Союза, путем обмана 69 пострадавших и злоупотребления их доверием завладели их средствами.

Расследованием установлена причастность членов организованной группы к 101 эпизода преступной деятельности, из которых 69 эпизодов отнесено к категории особо тяжких умышленных преступлений.

За процессуального руководства Винницкой областной прокуратуры направлено в суд обвинительный акт в отношении 5 членов организованной преступной группы, которые мошенническим путем завладели денежными средствами граждан на сумму 2 миллиона 205 тысяч гривен, а также осуществляли сбыт поддельных ID-карт стран Европейского Союза (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины), - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, под Львовом мошенники майнили біткоіни за счет коммунальщиков. Они устанавливали клиентам майнинг-фермы, а потом воровали валюту из их кошельков.

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