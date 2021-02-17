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17 февраля 2021, 18:32 17

Кабмин согласовал заместителей глав Днепропетровской, Запорожской и Одесской ОГА

17 февраля 2021, 18:32 17
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На сегодняшнем заседании правительство приняло ряд кадровых решений
На сегодняшнем заседании правительство приняло ряд кадровых решений
Фото: Кабмин
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Кабинет Министров Украины на заседании 17 февраля согласовал кандидатуры заместителей руководителей Днепропетровской, Запорожской и Одесской областных государственных администраций.

Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде, нардеп Василий Мокан, передает RegioNews.

На должность заместителей главы Запорожской областной государственной администрации Кабмин согласовал назначение Эдуарда Брутмана, Златы Некрасовой и Руслана Шиханова.

Также Кабмин согласовал кандидатуры Сергея Пидгайного и Светланы Фабрикант на должности заместителей председателя Одесской ОГА. Сергей Карпенко станет заместителем главы Днепропетровской областной государственной администрации.

Также Кабинет Министров одобрил назначение Дмитрия Зарубы на пост первого заместителя председателя Государственной экологической инспекции Украины.

Напомним, ранее Кабмин согласовал заместителей для глав Волынской, Закарпатской и Черниговской ОГА.

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