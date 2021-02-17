Венедиктова сказала, сколько кандидатов претендуют на должность руководителя САП

Эти люди уже направили соответствующие документы для рассмотрения их кандидатуры

Эти люди уже направили соответствующие документы для рассмотрения их кандидатуры

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Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, пишет RegioNews со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"Ключевым для государства, конечно, на сегодня есть конкурс на руководителя САП ... На эту должность направили свои документы 127 человек", - повидомила она.

Венедиктова уточнила, что это претенденты и на должность руководителя САП, и на заместителей.

Напомним, ранее Венедиктова рассказала, когда стартует конкурс по избранию руководителя САП.