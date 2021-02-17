Венедиктова сказала, сколько кандидатов претендуют на должность руководителя САП
Эти люди уже направили соответствующие документы для рассмотрения их кандидатуры
Эти люди уже направили соответствующие документы для рассмотрения их кандидатуры
На должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры претендуют 127 кандидатов.
Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, пишет RegioNews со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".
"Ключевым для государства, конечно, на сегодня есть конкурс на руководителя САП ... На эту должность направили свои документы 127 человек", - повидомила она.
Венедиктова уточнила, что это претенденты и на должность руководителя САП, и на заместителей.
Напомним, ранее Венедиктова рассказала, когда стартует конкурс по избранию руководителя САП.
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Ужгородская пастораль: как Андриив оттачивает "идеальную власть" из неидеальных депутатов
Ловкий Лысенко: как мэр Сум обустроил городской совет под себя