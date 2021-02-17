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17 февраля 2021, 18:00 87

Венедиктова сказала, сколько кандидатов претендуют на должность руководителя САП

17 февраля 2021, 18:00 87
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Эти люди уже направили соответствующие документы для рассмотрения их кандидатуры
Эти люди уже направили соответствующие документы для рассмотрения их кандидатуры
Фото из открытых источников
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На должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры претендуют 127 кандидатов.


Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, пишет RegioNews со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"Ключевым для государства, конечно, на сегодня есть конкурс на руководителя САП ... На эту должность направили свои документы 127 человек", - повидомила она.

Венедиктова уточнила, что это претенденты и на должность руководителя САП, и на заместителей.

Напомним, ранее Венедиктова рассказала, когда стартует конкурс по избранию руководителя САП.

Украина САП генпрокурор Кандидат руководитель

 
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