В госреестре появились данные о приобретении Порошенко "Прямого"
Данные о покупке телеканала "Прямий" сопредседателем парламентской фракции партии "Европейская солидарность", экс-президентом Петром Порошенко появились в Едином государственном реестре юридических и физических лиц-предпринимателей.
Об этом свидетельствуют данные госреестра, пишет RegioNews.
Согласно реестру, Порошенко владеет телеканалом "Прямий" опосредованно, через закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал". Экс-президенту принадлежит 100% уставного капитала "Прямого".
Ранее конечным бенефициарным владельцем телеканала был Владимир Макеенко. Основателем телеканала является кипрская компания Parlimo Trading Limited.
Напомним, Порошенко заявил, что стал владельцем телеканала "Прямой".
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