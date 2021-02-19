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19 февраля 2021, 11:24 1749

В госреестре появились данные о приобретении Порошенко "Прямого"

19 февраля 2021, 11:24 1749
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Основателем телеканала является кипрская компания Parlimo Trading Limited
Основателем телеканала является кипрская компания Parlimo Trading Limited
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українською мовою

Данные о покупке телеканала "Прямий" сопредседателем парламентской фракции партии "Европейская солидарность", экс-президентом Петром Порошенко появились в Едином государственном реестре юридических и физических лиц-предпринимателей.

Об этом свидетельствуют данные госреестра, пишет RegioNews.

Согласно реестру, Порошенко владеет телеканалом "Прямий" опосредованно, через закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал". Экс-президенту принадлежит 100% уставного капитала "Прямого".

Ранее конечным бенефициарным владельцем телеканала был Владимир Макеенко. Основателем телеканала является кипрская компания Parlimo Trading Limited.

Напомним, Порошенко заявил, что стал владельцем телеканала "Прямой".

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Украина нардепы Петр Порошенко покупка телеканал

 
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