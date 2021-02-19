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19 февраля 2021, 10:26 90

У Зеленского обещают решить с членством Украины в ЕС "до конца десятилетия"

19 февраля 2021, 10:26 90
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Фото: из открытых источников
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Украина должна получить членство в Европейском союзе до конца текущего десятилетия - об этом шла речь на совещании у президента Владимира Зеленского относительно стратегии европейской и евроатлантической интеграции, а также направлений внешней политики.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Украина становится страной, где всем уютно и безопасно, а членство в Европейском Союзе перестало быть гипотетическим - это вопрос времени, которое должен решиться до конца текущего десятилетия", - говорится в сообщении.

В частности, во время совещания речь шла о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, ее обновление, а также об интеграции в рынки Евросоюза и Единый цифровой рынок ЕС.

Среди целей - евроинтеграция и достижения основных критериев относительно приобретения полноправного членства в НАТО, синхронизация с европейским Зеленым курсом", - добавили в ОП.

Ранее сообщалось, что Зеленский отклонил закон о возвращении конкурсов на госслужбу.

Офис президента ЕС Европа президент рынок

 
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