Зеленский объяснил, почему ветировал закон о конкурсах в госслужбе

Глава государства просит изъять нормы по ограничению выполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна

Глава государства просит изъять нормы по ограничению выполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна

Офис президента

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему наложил вето на принятый Радой Закон "О внесении изменений к некоторых законов Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и другим вопросам государственной службы".

Глава государства просит изъять из документа нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна, информирует RegioNews со ссылкой на пресс-службу президента.

В сообщении отмечается, что президент поддерживает необходимость восстановления конкурсов на должности государственной службы, которые были приостановлены из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.

В то же время Владимир Зеленский обращает внимание Верховной Рады, что положения, в которых говорится о выполнении первым заместителем министра или заместителями министра (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий министра, являются неприемлемыми, поскольку нарушают конституционные нормы относительно назначения по представлению Премьер-министра членов правительства Украины.

"Если в течение длительного времени народные депутаты не назначают министра - а такое не раз у нас бывало, - эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства. В стране, которая воюет и борется с коронакризисом, когда решение нужно принять немедленно, такое недопустимо", - отметил Владимир Зеленский.

Поэтому глава государства предлагает парламенту изъять эти нормы и рассчитывает на полную поддержку со стороны народных депутатов.

Напомним, ранее Зеленский отклонил закон о возвращении конкурсов на госслужбу.