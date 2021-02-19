Зеленский объяснил, почему ветировал закон о конкурсах в госслужбе
Президент Владимир Зеленский объяснил, почему наложил вето на принятый Радой Закон "О внесении изменений к некоторых законов Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и другим вопросам государственной службы".
Глава государства просит изъять из документа нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна, информирует RegioNews со ссылкой на пресс-службу президента.
В сообщении отмечается, что президент поддерживает необходимость восстановления конкурсов на должности государственной службы, которые были приостановлены из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
В то же время Владимир Зеленский обращает внимание Верховной Рады, что положения, в которых говорится о выполнении первым заместителем министра или заместителями министра (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий министра, являются неприемлемыми, поскольку нарушают конституционные нормы относительно назначения по представлению Премьер-министра членов правительства Украины.
"Если в течение длительного времени народные депутаты не назначают министра - а такое не раз у нас бывало, - эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства. В стране, которая воюет и борется с коронакризисом, когда решение нужно принять немедленно, такое недопустимо", - отметил Владимир Зеленский.
Поэтому глава государства предлагает парламенту изъять эти нормы и рассчитывает на полную поддержку со стороны народных депутатов.
Напомним, ранее Зеленский отклонил закон о возвращении конкурсов на госслужбу.