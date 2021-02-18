08:59  18 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки выявили более шести тысяч новых случаев
09:46  18 февраля
Под парламентом митингуют "евробляхеры": хотят упрощения растаможивания автомобилей
18:01  18 февраля
На Донбассе боевики дважды нарушали "тишину" из гранатометов и снайперского оружия
UA | RU
UA | RU
18 февраля 2021, 17:52 5

Зеленский просит Раду устранить юридическую коллизию в законе о соцзащите людей с инвалидностью

18 февраля 2021, 17:52 5
Читайте також українською мовою
Он обратился к председателю ВР Дмитрию Разумкову
Он обратился к председателю ВР Дмитрию Разумкову
Офис президента
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский просит Верховную Раду безотлагательно устранить юридическую коллизию, обнаруженную в законе в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью. Он обратился к председателю ВР Дмитрия Разумкова.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, пишет RegioNews.

Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в некоторые законы Украины о переименовании Фонда социальной защиты инвалидов и приведении терминологии в соответствие с законодательством в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью". Президент настаивает, чтобы документ рассмотрели вне очереди.

"Проголосованный документ содержит юридическую коллизию, которая заключается в том, что одно из его положений (о вступлении в силу с 1 января 2021 года) не соответствует Конституции Украины, поскольку предусматривает, что закон вступает в силу до его официальной публикации", - указано в сообщении.

Министерство юстиции предложило наложить на закон техническое вето.

"Я крайне обеспокоен тем, что закон требует технического вето, иначе он может быть отменен из-за того, что противоречит конституционным нормам. Мы этого не допустим - люди с инвалидностью обязательно будут иметь защиту, закрепленную законом Украины", - отметил Зеленский.

Он заявил, что закон будет возвращен в парламент для срочной доработки.

Напомним, ранее у Зеленского объяснили, почему не поддерживают отставку Степанова на фоне вакцинации.

Офис президента Верховная Рада президент парламент офис

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Накануне удара по "Прямому": как Банковая готовит почву для атаки на медиа-флагман Порошенко
"Ахметовский" мэр Доброполья, волонтерка из Киева или продюсер от Медведчука: кто выиграет довыборы в Раду по 50-му округу
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram