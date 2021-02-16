Нардепы восстановили конкурсы для госслужащих
Верховная Рада возобновила конкурсы на занятие должностей государственных служащих. Народные депутаты одобрили соответствующий законопроект №4531.
Об этом сообщает RegioNews.
Закон также исключает возможность увольнения государственных служащих категории "А" по политически мотивированным решениям.
Согласно документу, в течение шести месяцев со дня вступления в силу данного закона объявляются конкурсы на должности, занятые лицами, с которыми заключены контракты о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного Кабинетом министров.
Соответствующие контракты действуют до назначения на должность госслужбы лица по результатам конкурса, но не более девяти месяцев со дня вступления в силу данного закона.
При этом отборы, решения по результатам которых приняты или не обнародованы, отменяются.
Напомним, 13 января Зеленский подписал закон о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе.