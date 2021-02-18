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18 февраля 2021, 19:08 31

Кабинет Министров назначил нового руководителя Гослесагентства

18 февраля 2021, 19:08 31
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Фото: из открытых источников
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Кабинет Министров назначил Юрия Болоховца председателем Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Соответствующее распоряжение опубликовано на Правительственном портале, передает RegioNews.

Назначить Болоховца Юрия Витальевича председателем Государственного агентства лесных ресурсов Украины с 18 февраля 2021 года путем заключения контракта о прохождении государственной службы", - говорится в документе.

Также в Кабмине уточнили, что Болоховца назначили на должность, установив испытание сроком на три месяца.

Справка: Юрий Болоховец до 2007 года работал в Государственной лесной инспекции Киевской области. С 2012 до 2020 года работал директором Нежинского лесного хозяйства. В 2020 году был назначен начальником Черниговского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. С июля 2020 года был заместителем Председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Напомним, 18 января Правительство Украины уволило главу Гослесагентства. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Кабмина.

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