Кабинет Министров назначил нового руководителя Гослесагентства
Кабинет Министров назначил Юрия Болоховца председателем Государственного агентства лесных ресурсов Украины.
Соответствующее распоряжение опубликовано на Правительственном портале, передает RegioNews.
Назначить Болоховца Юрия Витальевича председателем Государственного агентства лесных ресурсов Украины с 18 февраля 2021 года путем заключения контракта о прохождении государственной службы", - говорится в документе.
Также в Кабмине уточнили, что Болоховца назначили на должность, установив испытание сроком на три месяца.
Справка: Юрий Болоховец до 2007 года работал в Государственной лесной инспекции Киевской области. С 2012 до 2020 года работал директором Нежинского лесного хозяйства. В 2020 году был назначен начальником Черниговского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. С июля 2020 года был заместителем Председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины.
Напомним, 18 января Правительство Украины уволило главу Гослесагентства. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Кабмина.