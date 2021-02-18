Адаптивный карантин: Кабмин опубликовал список новых запретов

Запреты изложены в соответствующем постановлении Правительства

Запреты изложены в соответствующем постановлении Правительства

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В постановлении Кабмина отмечается, в частности, что "красный" уровень эпидопасности устанавливается решением Госкомиссии по ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения в течение 48 часов с момента наступления оснований для его введения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт правительства.

Кабинет министров опубликовал постановление об установлении в Украине адаптивного карантина с 24 февраля и продление карантина в связи с пандемией коронавируса. Согласно постановлению, карантин в Украине будет действовать до 30 апреля.

В зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины или на территории отдельных регионов будет устанавливаться "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Информацию об этом опубликуют на сайте Кабмина и Минздрава.

Согласно документу, "зеленый" уровень устанавливается одновременно на всей территории Украины, когда уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов Украины не превышает 50% эпидпорога, коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и экспресс-теста) составляет менее 5%.

С 24 февраля на территории Украины устанавливается "желтый" уровень эпидемической опасности. Соответственно запрещается:

находиться в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот,

находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность,

самовольно покидать места самоизоляции, обсервации;

пересекать госграницу иностранцами и лицами без гражданства без имеющегося полиса страхования, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине;

это же самое касается и пересечения КПВВ с временно оккупированных территорий иностранцами и лицами без гражданства;

проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. м площади (на открытом воздухе) или наполненности залов более 50% мест;

проводить официальные спортивные мероприятия и командные матчи со зрителями с наполненностью зрителями более 50% мест и при дистанции менее чем 1,5 метра в случае проведения мероприятия с размещением лиц стоя;

принимать посетителей в кинотеатрах, др. с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест (размещение шахматным порядком);

осуществлять регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в количестве большем, чем мест для сидения;

работа дискотек, развлекательных заведений (ночных клубов, ресторанов, кафе, баров, и т. п, в т. ч. проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий и тому подобное;

работа после 24:00 и до 7:00 ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т. п, кроме предоставления услуг общественного питания по доставке и на вынос;

размещать посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии меньшем, чем 2 метра за соседними столиками и более как четыре человека за одним столом (без учета детей). Посетители должны заходить в заведение и передвигаться по нему в масках, кроме времени сидения за столом для употребления еды и/или напитков;

работать субъектам хозяйствования, которые обслуживают посетителей, в которых:

1) не нанесена маркировка для пребывания в очереди с соблюдением дистанции между клиентами не менее 1,5 метра;

2) не обеспечены работники масками и не осуществляется надлежащий контроль за их использованием;

3) покупатели обслуживаются без масок, за исключением обслуживания через окна выдачи, террасы и тому подобное;

4) не обеспечивается централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты в отдельные контейнеры (урны);

работа учреждений, оказывающих услуги по размещению (кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений, учреждений и заведений, которые предоставляют социальные услуги реабилитационных учреждений);

посещение учебных заведений учащимися, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19 находится более 50% учащихся и персонала;

проводить в учебных заведениях массовые мероприятия с участием учащихся из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей);

проводить учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации (кроме оказания медпомощи беременным, роженицам, родильницам, новорожденным; пациентам с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями; паллиативным больным; больным, нуждающимся в высокоспециализированной медпомощи; тем, перенесение госпитализации которых может иметь значительный риск для жизни или здоровья);

деятельность спортзалов, фитнес-центров, не обеспечивающих возможность ограничить количество посетителей в зале (один человек на 10 кв. метров общей площади помещения, для бассейнов – более 4 человек на одной дорожке для индивидуальных занятий или 6 человек для спортивно-тренировочных групп);

посещать места временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, которые незаконно находятся в Украине, и пунктов временного размещения беженцев (кроме защитников этих лиц);

посещение посторонними лицами учреждений соцзащиты для лиц преклонного возраста, ветеранов войны и труда, лиц с инвалидностью и т. п.;

предоставлять осужденным разрешения на кратковременные выезды за пределы учреждений исполнения наказаний.

"Оранжевый" уровень эпидемической опасности вводят, когда в регионе есть хотя бы один из следующих признаков:

превышение эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ;

загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19, – более 65%;

количество тестирований методом ПЦР и экспресс-теста в течение последних 7 дней на 100 тыс. население – менее 300;

количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрением на COVID-19 в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения – более 60;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и экспресс-теста) – более 20%;

уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрением на COVID-19 в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%.

На "оранжевом" уровне действуют те же ограничения, что и на "желтом", но могут вводиться усиленные меры контроля за соблюдением карантина.

"Красный" уровень устанавливается на территории региона в случае наличия в течение 3 дней подряд двух и более перечисленных выше признаков.

"Красный" уровень устанавливается решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по инициативе министра здравоохранения в течение 48 часов с момента наступления оснований для введения этого уровня эпидемиологической опасности, - отмечается в постановлении.

Решение Госкомиссии ТЭБ и ЧС вступает в силу не ранее чем через 2 дня с даты его обнародования.

Решение об отмене "красного" уровня также принимает Госкомиссия когда в течение не менее 5 дней подряд нет превышения вышеперечисленных признаков.

На территории регионов с "красным" уровнем, кроме ограничений, которые действуют на "желтом" и "оранжевом" уровне, также запрещено:

работу заведений общественного питания, кроме доставки и заказов на вынос;

работу ТРЦ и других учреждений развлекательной деятельности;

работу магазинов и рынков, кроме тех, где не менее 60% площади предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медназначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными СМИ, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам, представленным в ассортименте указанных субъектов хозяйствования;

работу банков, операторов почтовой связи, техобслуживания и ремонта транспортных средств, ремонта компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;

выполнение работ по сбору и заготовке отходов;

деятельность по предоставлению телекоммуникационных услуг (прием посетителей осуществляется по предварительной записи);

прием посетителей учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников. Кино - и видеосъемки разрешены при условии ограничения доступа к месту съемки посторонних лиц и использование персоналом (кроме актеров во время съемочного процесса), масок;

работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов и тому подобное;

проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий;

работа заведений общественного питания и мест для питания в отелях с 23:00 до 6:00 следующих суток, кроме предоставления услуг питания в гостиничном номере по заказу клиентов;

деятельность непродовольственных рынков;

посещение учреждений образования независимо от формы собственности, кроме детсадов, специальных учреждений образования и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

Как сообщалось вчера, Кабмин ввел с 24 февраля "желтую" зону карантина на всей территории Украины.

Также МОН дал разъяснения, как будут работать учреждения образования с 22 февраля.