Первый заместитель главы Черниговской ОГА написал заявление об увольнении

Его отставку должен согласовать во время заседания Кабинет Министров

Его отставку должен согласовать во время заседания Кабинет Министров

Фото: medium.com

Первый заместитель председателя Черниговской областной государственной администрации Виталий Загайный написал заявление об увольнении в связи с переходом на аналогичную должность в Львовской ОГА.

Об этом он сообщил Суспільному, передает RegioNews.

Загайный рассказал, что вчера, 17 февраля, он написал заявление об увольнении с должности председателя Черниговской ОГА и о назначении его заместителем главы Львовской областной администрации.

Это все требует процедурного согласования Кабмина. Ближайшее заседание Правительства состоится уже 24 февраля. Поэтому, до конца февраля, я прогнозирую, этот вопрос должен быть решен", - сообщил Виталий Загайный.

Чиновник не стал отвечать на вопрос, кто будет работать заместителем председателя Черниговской ОГА вместо него, но отметил, что Анна Коваленко уже определилась с кандидатурой.

С моим увольнением и назначением на эту должность другого заместителя, можно так сказать, что комплектацию своего ближайшего окружения Анна Коваленко завершит", - заявил он.

Житель Львова Виталий Загайный стал первым заместителем председателя Черниговской ОГА в феврале 2020 года.

Напомним, Кабмин согласовал заместителей для глав Волынской, Закарпатской и Черниговской ОГА.