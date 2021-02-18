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18 февраля 2021, 14:25 857

Первый заместитель главы Черниговской ОГА написал заявление об увольнении

18 февраля 2021, 14:25 857
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Фото: medium.com
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Первый заместитель председателя Черниговской областной государственной администрации Виталий Загайный написал заявление об увольнении в связи с переходом на аналогичную должность в Львовской ОГА.

Об этом он сообщил Суспільному, передает RegioNews.

Загайный рассказал, что вчера, 17 февраля, он написал заявление об увольнении с должности председателя Черниговской ОГА и о назначении его заместителем главы Львовской областной администрации.

Это все требует процедурного согласования Кабмина. Ближайшее заседание Правительства состоится уже 24 февраля. Поэтому, до конца февраля, я прогнозирую, этот вопрос должен быть решен", - сообщил Виталий Загайный.

Чиновник не стал отвечать на вопрос, кто будет работать заместителем председателя Черниговской ОГА вместо него, но отметил, что Анна Коваленко уже определилась с кандидатурой.

С моим увольнением и назначением на эту должность другого заместителя, можно так сказать, что комплектацию своего ближайшего окружения Анна Коваленко завершит", - заявил он.

Житель Львова Виталий Загайный стал первым заместителем председателя Черниговской ОГА в феврале 2020 года.

Напомним, Кабмин согласовал заместителей для глав Волынской, Закарпатской и Черниговской ОГА.

Чернигов ОГА заместитель Анна Коваленко увольнение кадры

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